СБУ блокировала канал сбыта в Украине оружия, организованный сторонниками ИГИЛ

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Граждане стран Центральной Азии нелегально прибыли в Украину после депортации

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали канал сбыта в Украине оружия, организованный сторонниками "Исламского государства" (ИГИЛ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, в столичном регионе правоохранители обнаружили канал сбыта оружия и боеприпасов. Так, правоохранители установили, что граждане стран Центральной Азии нелегально прибыли в Украину после депортации с территории другого азиатского государства за связи с ИГИЛ.

В частности, установлен факт сбыта двух пистолетов и боеприпасов к ним. Одного из участников банды задержали, ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Задержанный мужчина находится в розыске на родине за участие в вооруженных подразделениях, вооруженных конфликтах или военных действиях на территории других государств и финансирование преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в ходе обыска по местам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли четыре гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику международной террористической организации и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

Фото: изъятое оружие (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители задержали участников организованной группировки, которые причастны к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.