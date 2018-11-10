В Херсонской обл. контрактник ВСУ продавал патроны и взрывчатку

Фото: изъятые боеприпасы (fb.com / SecurSerUkraine)

Контрактника задержали после продажи 5 килограммов пластида и почти 200 патронов

В Херсонской области правоохранители задержали контрактника одной из воинских частей Вооруженных сил Украины, который незаконно продавал патроны и взрывчатку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины (СБУ) в Facebook.

Как сообщается, оперативниками было установлено, что военнослужащий незаконно хранил взрывчатку и боеприпасы для продажи. Тайник со средствами поражения злоумышленник устроил в лесополосе вблизи территории воинской части.

Отмечается, что правоохранители задержали нарушителя после сбыта пяти килограммов пластида и около двухсот патронов различного калибра.

"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения. В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия", - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском метро полиция задержала военнослужащего, который вез с собой в рюкзаке гранатомет, гранаты и электродетонатор. Задержанный оказался 59-летним военнослужащим из Запорожской области.