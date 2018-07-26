В Киеве разоблачили нацгвардейца, который продавал оружие из зоны боевых действий

Его задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили нацгвардейца на незаконном хранении и сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, контрактник продавал военные средства поражения, которые привозил из района проведения операции Объединенных Сил. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной реализации мужчиной оружия и боеприпасов в столице. Его задержали на одной из автомобильных стоянок во время сбыта пистолета марки Глок-19 за 50 тыс. гривен.

Фото: изъятое оружие и задержан

"В результате следственных действий правоохранители изъяли три гранатомета РПГ-18 и РПГ-22, десять гранат Ф-1 и РГД-5, пистолет марки Сафари, более полутора тысяч патронов калибра 7,62 мм, магазины для автоматов и пулеметов", - говорится в сообщении.

Напомним, что военная прокуратура задержала контрактника за продажу деталей от танков. Солдат в течение мая-июля 2018 года похищал военное имущество. Речь идет о боеприпасах и элементах динамической защиты танков. Украденное он сбывал гражданскому лицу.