У Києві викрили нацгвардійця, який продавав зброю із зони бойових дій

Новини Надзвичайні події 26.07.2018 - 20:56
Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)
Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

Його затримали на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за 50 тис. гривень

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили нацгвардійця на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення операції Об’єднаних Сил. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці.  Його затримали на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за 50 тис. гривень.

У Києві викрили нацгвардійця, який продавав зброю із зони бойових дій
У Києві викрили нацгвардійця, який продавав зброю із зони бойових дій
У Києві викрили нацгвардійця, який продавав зброю із зони бойових дій
Фото: вилучена зброя та затриманий 
 

"В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що військова прокуратура затримала контрактника за продаж деталей від танків. Солдат протягом травня-липня 2018 року викрадав військове майно. Йдеться про боєприпаси та елементи динамічного захисту танків. Вкрадене він збував цивільній особі.

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Теги:  Київ,  оружие,  Нацгвардия,  торговля оружием  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС