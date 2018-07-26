У Києві викрили нацгвардійця, який продавав зброю із зони бойових дій

Його затримали на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за 50 тис. гривень

У Києві співробітники Служби безпеки України викрили нацгвардійця на незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як зазначається, контрактник продавав військові засоби ураження, які привозив з району проведення операції Об’єднаних Сил. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації чоловіком зброї та боєприпасів у столиці. Його затримали на одній з автомобільних стоянок під час збуту пістолета марки Глок-19 за 50 тис. гривень.

Фото: вилучена зброя та затриманий

"В результаті слідчих дій правоохоронці вилучили три гранатомети РПГ-18 та РПГ-22, десять гранат Ф-1 та РГД-5, пістолет марки Сафарі, понад півтори тисячі набоїв калібру 7,62 мм, магазини для автоматів та кулеметів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що військова прокуратура затримала контрактника за продаж деталей від танків. Солдат протягом травня-липня 2018 року викрадав військове майно. Йдеться про боєприпаси та елементи динамічного захисту танків. Вкрадене він збував цивільній особі.