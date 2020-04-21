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В Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона

Новости » Происшествия     21.04.2020 - 20:36
В Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона
Фото: обыски в нарколаборатории (mvs.gov.ua)

Одним из организаторов группировки является бывший правоохранитель

Правоохранители в Киеве провели спецоперацию по разоблачению деятельности наркосиндиката, во время которой была изъята рекордная партия метадона на 2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Сообщается, что во время спецоперации правоохранители провели около 70 одновременных обыском по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки, а также в двух нарколабораториях в Киеве.

"Во время следственных действий правоохранители изъяли более 50 кг метадона стоимостью около 2 млн долларов США, что является крупнейшей партией психотропных веществ, изъятых за последние годы, около 500 л прекурсоров, оборудование, которое использовалось для изготовления наркотического средства, а также мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

В результате задержаны 13 участников группировки. Среди задержанных двое организаторов наркосиндиката, один из которых бывший работник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков органов внутренних дел. На данный момент решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть наркоторговли. Правоохранители изъяли наркотиков на 110 млн гривен.

Также сообщалось, что в Киевской области силовики задержали группу молодых наркодилеров и изъяли у них "товар" на сумму 1,2 миллиона гривен.

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