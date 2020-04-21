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У Києві викрили наркосиндикат з рекордною партією метадону

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 20:36
У Києві викрили наркосиндикат з рекордною партією метадону
Фото: обшуки в нарколабораторії (mvs.gov.ua)

Одним з організаторів угруповання є колишній правоохоронець

Правоохоронці у Києві провели спецоперацію з викриття діяльності наркосиндикату, під час якої було вилучено рекордну партію метадону на 2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Повідомляється, що під час спецоперації правоохоронці провели близько 70 одночасних обшуком за місцем проживання та в транспортних засобах учасників угруповання, а також у двох нарколабораториях в Києві.

"Під час слідчих дій правоохоронці вилучили більше 50 кг метадону вартістю близько 2 млн доларів США, що є найбільшою партією психотропних речовин, вилучених за останні роки, близько 500 л прекурсорів, обладнання, яке використовувалося для виготовлення наркотичного засобу, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки та інші речові докази", - йдеться в повідомленні

В результаті затримано 13 учасників угруповання. Серед затриманих двоє організаторів наркосиндикату, один з яких колишній працівник відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків органів внутрішніх справ. На даний момент вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві викрили найбільшу в Україні мережу наркоторгівлі. Правоохоронці вилучили наркотиків на 110 млн гривень.

Також повідомлялося, що в Київській області силовики затримали групу молодих наркодилерів та вилучили у них "товар" на суму 1,2 мільйона гривень.

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