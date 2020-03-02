В Киеве разоблачили крупнейшую в Украине сеть наркоторговли

Иллюстративное фото (mvs.gov.ua)

Правоохранители изъяли наркотиков на 110 млн гривен

Правоохранители полиции Киева разоблачили крупнейшую в Украине интернет-сеть торговли наркотиками. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что лаборатория ежемесячно производила до 100 кг психотропных веществ. По словам главы МВД Арсена Авакова, это крупнейшая сеть интернет-торговли наркотиками в Украине.

"Задержаны девять участников организованной преступной группы. Полицейские изъяли около 300 кг наркотических веществ и более 2 тонн прекурсоров стоимостью 110 млн грн", - сообщили правоохранители.

На данный момент продолжаются следственные действия.

Ранее РБК-Украина писало, что Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в нашу страну международной транснациональной преступной группировкой свыше 30 килограммов кокаина из одной из стран Латинской Америки. Пакеты с кокаином злоумышленники спрятали в автомобилях.

Также сообщалось, что МВД инициирует изменения в закон о противодействии наркопреступности. В Министерстве хотят ввести ответственность за рекламу наркотиков, а также обязательное задержание распространителей.