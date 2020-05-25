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В Киеве разоблачили действующего сотрудника СБУ на наркоторговле

Новости » Происшествия     25.05.2020 - 10:51
В Киеве разоблачили действующего сотрудника СБУ на наркоторговле
Фото: задержание участников группы наркоторговцев (gp.gov.ua)

Сотрудник СБУ входил в состав группы, которая ежемесячно производила более 5 кг амфетамина

Правоохранители разоблачили деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и торговлей наркотиков. В состав группы входил действующий сотрудник Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

Ежемесячно группировка производила более 5 кг амфетамина, с дальнейшим его сбытом. Продажа осуществлялась путем закладок в Киеве и области после заказа через мессенджер Telegram. Пересылались наркотики через "Новую почту".

"По результатам одновременно проведенных 20 обысков по местам проживания участников группы, а также других помещений, находящихся в их пользовании, выявлено 4 нарколаборатории, изъято прекурсоры, сыпучие и жидкие вещества, веса, пакеты для фасовки, пакетики с расфасованным веществом (предварительно установлено - с амфетамином), устройства для изготовления и заготовки наркотических веществ", - сообщили правоохранители.

Сотруднику СБУ и еще трем участникам группы сообщено о подозрении в незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке с целью сбыта, а также незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных повторно, организованной группой, и в особо крупных размерах совершенных повторно (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Напомним, в конце апреля в Киеве разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона.

Также в начале марта правоохранители разоблачили в Киеве самую крупную сеть наркоторговли в Украине.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины КиевСлужба безопасности Украинынаркотикинаркоторговля
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