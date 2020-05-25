У Києві викрили діючого співробітника СБУ на наркоторгівлі

Фото: затримання учасників групи наркоторговців (gp.gov.ua)

Співробітник СБУ входив до складу групи, яка щомісяця виробляла більше 5 кг амфетаміну

Правоохоронці викрили діяльність злочинної групи, яка займалася виготовленням та торгівлею наркотиків. У склад групи входив співробітник Служби безпеки України.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Щомісяця угруповання виробляла більше 5 кг амфетаміну, з подальшим його збутом. Продаж здійснювалася шляхом закладок в Києві і області після замовлення через месенджер Telegram. Пересилалися наркотики через "Нову пошту".

"За результатами одночасно проведених 20 обшуків за місцями проживання учасників групи, а також інших приміщень, що перебувають у їх користуванні, виявлено 4 нарколабораторії, вилучено прекурсори, сипучі і рідкі речовини, ваги, пакети для фасування, пакетики з розфасованим речовиною (попередньо встановлено - з амфетаміном), пристрої для виготовлення та заготовки наркотичних речовин", - повідомили правоохоронці

Співробітникові СБУ і ще трьом учасникам групи повідомлено про підозру у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні або пересиланні з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно, організованою групою, і в особливо великих розмірах, вчинені повторно (ч. 3 ст. 307 КК України).

Нагадаємо, наприкінці квітня у Києві викрили наркосиндикат з рекордною партією метадону.

на початку березня правоохоронці викрили в Києві найбільшу мережу наркоторгівлі в Україні.

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Автор: Игорь Литвиненко