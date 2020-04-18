В Киеве пытались захватить частную компанию, 15 человек задержано

В Киеве группа неизвестных в балаклавах пытались захватить частную компанию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что 18 апреля около 14:00 поступило сообщение о том, что группа мужчин выломали окно на первом этаже здания и захватили помещение на проспекте Героев Сталинграда, принадлежащего двум частным компаниям.

"По адресу мы обнаружили и изъяли у них оружие, газовые баллончики и ножи, которые направили на экспертизу. Кроме того, изъяли документы, которые мужчины оказали нам в качестве подтверждения права на собственность помещений, для установления их достоверности и законности", - сообщил начальник Оболонского районного управления полиции Киева Евгений Худяков.

В ходе спецоперации правоохранители задержали 15 человек. Открыто дело по ч. 2 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, вчера, 17 апреля, в Фонде государственного имущества заявили о рейдерском захвате государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания". Вместе с тем, в Национальной полиции отказались называть события в ОГХК рейдерским захватом.