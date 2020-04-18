У Києві намагалися захопити приватну компанію, затримано 15 осіб

У Києві група невідомих у балаклавах намагалися захопити приватну компанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що 18 квітня близько 14:00 надійшло повідомлення про те, що група чоловіків виламали вікно на першому поверсі будівлі і захопили приміщення на проспекті Героїв Сталінграда, належить двом приватним компаніям.

"За адресою ми виявили і вилучили у них зброя, газові балончики і ножі, які направили на експертизу. Крім того, вилучили документи, які чоловіки надали нам в якості підтвердження права на власність приміщень, для встановлення їх достовірності і законності", - повідомив начальник Оболонського районного управління поліції Києва Євген Худяков.

У ході спецоперації правоохоронці затримали 15 осіб. Відкрито справу за ч. ст 2. 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, вчора, 17 квітня, у Фонді державного майна заявили про рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія". Разом з тим, в Національній поліції відмовилися називати події в ОГХК рейдерським захопленням.