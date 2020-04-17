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Полиция отрицает рейдерский захват предприятия ОГКХ

Новости » Политика     17.04.2020 - 13:59
Полиция отрицает рейдерский захват предприятия ОГКХ
Иллюстративное фото (УНИАН)

Полиция устанавливает обстоятельства конфликта

Правоохранители устанавливают обстоятельства конфликта в главном офисе государственного предприятия "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), о рейдерском захвате которого заявили в Фонде госимущества. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Так, сейчас полиция выехала на вызов к главному офису предприятия ОГХК на улице Гринченко в Киеве.

"Никакого рейдерского захвата нет. Там просто возник конфликт между бывшим руководителем компании и настоящим. На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции Соломенского района. Они разбираются в ситуации", - заявили в Нацполіції.

Так, в настоящее время представители полиции устанавливают обстоятельства возникновения конфликта.

"При необходимости будет принято заявление, будут приглашены в управление для отобрания объяснений, чтобы установить все обстоятельства и причины конфликта", - добавили в пресс-службе.

По словам пресс-офицера полиции Соломенского района, ситуация точно не будет квалифицирована как рейдерский захват государственного предприятия.

Напомним, ранее в Фонде госимущества заявили, что сейчас происходит рейдерский захват предприятия ОГХК. В главном офисе компании возник конфликт между бывшими менеджерами и новым руководством.

Также РБК-Украина писало, что в конце января была зафиксирована первая в этом году попытка рейдерского захвата компании. Данные о владельце компании "Профтим" были изменены на основании поддельной доверенности.

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