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У Києві п'яний водій в'їхав у маршрутку, постраждали 6 осіб

Новини » Надзвичайні події     14.02.2020 - 11:59
У Києві п'яний водій в'їхав у маршрутку, постраждали 6 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед постраждалих вагітна жінка

У Києві п'яний водій автомобіля "Ауді" в'їхав у маршрутку, внаслідок зіткнення постраждали 6 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як зазначається, серед постраждалих, зокрема, вагітна жінка. За даними поліції, аварія сталася вчора, 13 лютого, близько 21:00 на столичному Подолі. Попередньо встановлено, що водій легкового автомобіля не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з маршруткою. У ДТП постраждали троє пасажирів маршрутки, а також водій "Ауді" та двоє його пасажирів, серед яких вагітна жінка.

"Згідно з даними проведеного тесту, 28-річний водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння. За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Миколаївській області мікроавтобус перекинувся і влетів у відбійник, в результаті чого постраждали семеро людей. Аварія сталася на автодорозі Н-24 Благовіщенське - Миколаїв неподалік від с. Лукашівка.

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