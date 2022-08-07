ua ru
Вс, 07 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост Нацгвардии

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 августа 2022 15:53
В Киеве пьяный рецидивист пытался протаранить блокпост Нацгвардии Фото: блокпост Нацгвардии пытались протаранить в Киеве (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

В ночь на 7 августа 2022 года в Киеве мужчина на автомобиле пытался протаранить блокпост Нацгвардии. Его задержали со стрельбой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной гвардии.

Сообщается, что автомобиль на большой скорости пытался проехать через блокпост. По требованию военных водитель не остановился и наехал на противотанковые ежи и средства для принудительной остановки автотранспорта.

"После двух упреждающих выстрелов гвардейцы открыли огонь по автомобилю нарушителя, что заставило его остановиться, после чего мужчина покинул транспорт и начал бежать с места происшествия. Гвардейцы нашли и задержали правонарушителя - им оказался неоднократно судимый за уголовные преступления гражданин Украины, вероятно угнавший транспортное средство", - говорится в сообщении.

Также в Нацгвардии отметили, что водитель был пьяный, его передали оперативной группе полиции.

Напомним, в июле полицейский в Волынской области сбил на блокпосту нацгвардейца и участкового.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Нацгвардия
NEWS
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
ВСУ за сутки ликвидировали около 300 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз