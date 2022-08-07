У Києві п'яний рецидивіст намагався протаранити блокпост Нацгвардії

У ніч на 7 серпня 2022 року в Києві чоловік на автомобілі намагався протаранити блокпост Нацгвардії. Його затримали зі стріляниною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національної гвардії.

Повідомляється, що автомобіль на великій швидкості намагався проїхати через блокпост. На вимогу військових водій не зупинився і наїхав на протитанкові їжаки та засоби для примусової зупинки автотранспорту.

"Після двох попереджувальних пострілів гвардійці відкрили вогонь по автомобілю порушника, що змусило його зупинитися, після чого чоловік покинув транспорт і почав тікати з місця події. Гвардійці знайшли і затримали правопорушника - ним виявився неодноразово судимий за кримінальні злочини громадянин України, який ймовірно викрав транспортний засіб", - йдеться в повідомленні.

Також у Нацгвардії зазначили, що водій був п'яний, його передали оперативній групі поліції.