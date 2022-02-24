У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони

24 лютого о 15: 17 за київським часом у Києві прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чутно на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна .

Біля станції метро Лісова і в районі Позняки серен не було. Також сирен не було в районі Дарниці.

Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Перед вибухами Путін оголосив війну Україні. Він назвав це спецоперацією.