У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони
У Києві знову прозвучали сирени цивільної оборони (Фото: Sean Gallup / Getty Images)
24 лютого о 15: 17 за київським часом у Києві прозвучали сирени цивільної оборони. Їх було чутно на Подолі, а також у Голосіївському та Шевченківському районах столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Біля станції метро Лісова і в районі Позняки серен не було. Також сирен не було в районі Дарниці.
Нагадаємо, що сьогодні в багатьох українських містах пролунали вибухи. Їх чули в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі та інших містах.
Перед вибухами Путін оголосив війну Україні. Він назвав це спецоперацією.