В Киеве пройдет конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа

Фото: Рефат Чубаров (rada.gov.ua)

Делегаты рассмотрят вопрос восстановления национальной автономии в Крыму

В Киеве 12 ноября пройдет конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

В частности, по результатам заседания Меджлиса принято решение созвать конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа 12 ноября в Киеве. Чубаров отметил, что делегаты обсудят задачи национального самоуправления в условиях оккупации Крыма.

Кроме того, делегаты рассмотрят реализацию постановления о праве на самоопределение на своей исторической территории. Речь идет о восстановлении национальной крымскотатарской автономии в Крыму.

Напомним, ранее сообщалось, что власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа Духовному управлению мусульман.

В ответ на это Министерство иностранных дел выразило протест против усиления репрессий со стороны России в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории Крыма. Также украинская сторона заявила о недопустимости намерений "национализировать" имущество Меджлиса.