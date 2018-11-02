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В Киеве пройдет конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа

Новости » Политика    02.11.2018 - 10:51
Фото: Рефат Чубаров (rada.gov.ua)
Фото: Рефат Чубаров (rada.gov.ua)

Делегаты рассмотрят вопрос восстановления национальной автономии в Крыму

В Киеве 12 ноября пройдет конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа. Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает РБК-Украина.

В частности, по результатам заседания Меджлиса принято решение созвать конференцию делегатов Курултая крымскотатарского народа 12 ноября в Киеве. Чубаров отметил, что делегаты обсудят задачи национального самоуправления в условиях оккупации Крыма.

Кроме того, делегаты рассмотрят реализацию постановления о праве на самоопределение на своей исторической территории. Речь идет о восстановлении национальной крымскотатарской автономии в Крыму.

В Киеве пройдет конференция делегатов Курултая крымскотатарского народа

Напомним, ранее сообщалось, что власти аннексированного Россией Крыма намерены передать имущество Меджлиса крымскотатарского народа Духовному управлению мусульман.

В ответ на это Министерство иностранных дел выразило протест против усиления репрессий со стороны России в отношении граждан Украины на временно оккупированной территории Крыма. Также украинская сторона заявила о недопустимости намерений "национализировать" имущество Меджлиса.

 

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Новости Украины КрымконференцияМеджлис
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