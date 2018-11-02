У Києві пройде конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу

Фото: Рефат Чубаров (rada.gov.ua)

Делегати розглянуть питання відновлення національної автономії в Криму

У Києві 12 листопада пройде конференція делегатів Курултаю кримськотатарського народу. Про це у Facebook повідомив глава Меджлісу Рефат Чубаров, передає РБК-Україна.

Зокрема, за результатами засідання Меджлісу прийнято рішення скликати конференцію делегатів Курултаю кримськотатарського народу 12 листопада в Києві. Чубаров зазначив, що делегати обговорять завдання національного самоврядування в умовах окупації Криму.

Крім того, делегати розглянуть реалізацію постанови про право на самовизначення на своїй історичній території. Мова йде про відновлення національної кримськотатарської автономії в Криму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада анексованого Росією Криму має намір передати майно Меджлісу кримськотатарського народу Духовному управлінню мусульман.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ висловило протест проти посилення репресій з боку Росії стосовно громадян України на тимчасово окупованій території Криму. Також українська сторона заявила про неприпустимість намірів "націоналізувати" майно Меджлісу.