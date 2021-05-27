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ГФС проводит в Киеве обыски по факту уклонения от уплаты налогов при строительстве Подольского моста

Автор: РБК-Украина

Государственная фискальная служба (ГФС) проводит обыски на коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева". Подозревают уклонение от уплаты налогов во время строительства Подольского моста.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Правоохранители подозревают уклонение от уплаты налогов на 9 млн гривен.

Согласно материалам следствия, частное общество по заказу КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" осуществляло работы по строительству Подольского моста. При этом в налоговой отчетности отражено выполнение подрядных работ от ряда предприятий с признаками фиктивности и транзитности, что позволило предприятию уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"27 мая 2021 года на основании постановления суда начато проведение обыска в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" с целью отыскания финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Напомним, вчера в Киеве проводили обыски в Доме профсоюзов.

Ранее председатель Государственной фискальной службы Украины Вадим Мельник заверил, что в обыски в коммунальных предприятиях Киева не связаны с политикой.

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