ДФС проводить обшуки за фактом ухилення від сплати податків при будівництві Подільського мосту

Державна фіскальна служба (ДФС) проводить обшуки на комунальному підприємстві "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва". Підозрюють ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту.
Правоохоронці підозрюють ухилення від сплати податків на 9 млн гривень.
Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство на замовлення КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" здійснювало роботи по будівництву Подільського мосту. При цьому в податковій звітності відображено виконання підрядних робіт від низки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, що дало змогу підприємству ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах.
"27 травня 2021 на підставі ухвали суду розпочато проведення обшуку в офісному приміщенні КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" з метою відшукання фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення", - йдеться в повідомленні.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.
Нагадаємо, вчора у Києві проводили обшуки у Будинку профспілок.
Раніше голова Державної фіскальної служби України Вадим Мельник запевнив, що в обшуки в комунальних підприємствах Києва не пов'язані з політикою.