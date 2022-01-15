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В Киеве проводится эвакуация аэропорта "Жуляны"

Автор: Валерия Полищук

В Киеве проводится эвакуация пассажиров в аэропорту имени Игоря Сикорского. Поскольку на почту поступило сообщение о минировании.

Об этом РБК-Украина сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"На электронную почту поступило сообщение о минировании. Взрывотехники уже проверяют. Пассажиры эвакуированы", - сообщили в полиции.

Напомним, в последние дни по Украине прокатилась волна массовых минирований.

Например, в среду неизвестный сообщил о минировании метро и аэропортов в Киеве, а в четверг взрывчатку искали в торговых центрах Черкасс.

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КиевЖуляны