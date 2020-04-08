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В Киеве проверяют минирование Александровской больницы, где лечат больных COVID-19

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 22:38
В Киеве проверяют минирование Александровской больницы, где лечат больных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На место выехали полицейские

В Киеве около 22:00 8 июня поступило сообщение о минировании 10-го корпуса Александровской больницы, куда госпитализируют больных COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Отмечается, что неизвестный указал, что в 3 ночи в больнице произойдет взрыв.

"Только что на линию 102 поступил вызов о минировании 10-го корпуса Александровской больницы. По словам заявителя, он заложил 5 килограммов тротила и в 03:00 ночи произойдет взрыв. Копы поехали проверять", - говорится в сообщении.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что 7 апреля в Александровской клинической больнице Киева умер первый пациент с диагнозом коронавирусная болезнь.

Как известно, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 новых случаях, в том числе умерло 52 человека.

Больше всего больных, кроме столицы Украины, зафиксировано также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях.

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