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В Александровской больнице Киева умер больной COVID-19 

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 10:25
В Александровской больнице Киева умер больной COVID-19 
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Ляшко, данный случай еще не вошел в официальную статистику

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Александровской клинической больнице Киева умер первый пациент с диагнозом коронавирусная болезнь. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

По его словам, этот случай еще не вошел в общую статистику.

Кроме того, главный врач больницы Людмила Антоненко отметила, что в течение всего лечения пациент был тяжелый.

"К сожалению, мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЭКМО", - сообщила главврач.

Кроме того, по ее словам, у второго пациента, находившегося на ЭКМО, состояние нестабильное, тяжелое.

"Сейчас продолжается ЭКМО. Надеемся на лучшее и выполняем свою работу", - отметила главврач.

По данным Антоненко, сейчас в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЭКМО.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 7 новых летальных случаев, связанных с заболеванием коронавирусом. Так, по состоянию на утро 7 апреля в Украине умерли 45 пациентов, больных коронавирусной инфекцией.

Как писало РБК-Украина, больше всего случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Киеве.

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