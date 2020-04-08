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У Києві перевіряють мінування Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19

Новини » Надзвичайні події     08.04.2020 - 22:38
У Києві перевіряють мінування Олександрівської лікарні, де лікують хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На місце виїхали поліцейські

У Києві близько 22:00 8 червня надійшло повідомлення про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні, куди госпіталізують хворих на COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київ Оперативний".

Зазначається, що невідомий сказав, що о 3 ночі в лікарні станеться вибух.

"Щойно на лінію 102 надійшов виклик про замінування 10-го корпусу Олександрівської лікарні. За словами заявника, він заклав 5 кілограмів тротилу і о 03:00 ночі станеться вибух. Копи поїхали перевіряти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що 7 квітня в Олександрівській клінічній лікарні Києва помер перший пацієнт з діагнозом коронавірусна хвороба.

Як відомо, найбільше випадків захворювання коронавірусом зареєстровано у Києві.

РБК-Україна писало, що станом на 8 квітня кількість інфікованих коронавірусом в Україні становить 1668 осіб. За минулу добу діагноз підтвердився у 206 нових випадках, у тому числі померло 52 особи.

Найбільше хворих, окрім столиці України, зафіксовано також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській областях.

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