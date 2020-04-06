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В Киеве проверяют на коронавирус 97 человек

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 13:09
В Киеве проверяют на коронавирус 97 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киевском лабораторном центре Минздрава проверяют новые случаи заражения среди киевлян

В Киеве проверяют на коронавирус еще 97 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге рассказал о ситуации в Киеве, связанную с распространением коронавируса.

"Киевский лабораторный центр Минздрава Украины проверяет подтверждение или опровержение диагноза еще 97 образцов", - заявил Кличко

Напомним, в Киеве сообщили о 267 зараженных коронавирусом и четыре смерти. За минувшие сутки еще 22 киевлян заболели, среди них 5 женщин от 29 до 71 года. 16 мужчин от 24 до 82 лет.

Отметим, за последние 12 дней средний темп прироста зараженных коронавирусом составляет 27%. В Минздраве сообщили, что в Украине за минувшие сутки умерли шесть инфицированных коронавирусом, большинство из них - пожилые люди с хроническими заболеваниями.

Кроме того, РБК-Украина ранее писало, что по состоянию на утро в инфекционной больнице находится 66 пациентов с подозрением на коронавирус, 5 из которых - в реанимации

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Новости Украины Виталий КличкоКиевМинистерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
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