ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Києві перевіряють на коронавірус 97 осіб

Новини » Коронавірус     06.04.2020 - 13:09
В Києві перевіряють на коронавірус 97 осіб
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Київському лабораторному центрі МОЗ перевіряють нові випадки зараження серед киян

У Києві перевіряють на коронавірус ще 97 осіб. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко передає кореспондент РБК-Україна.

Віталій Кличко на сьогоднішньому брифінгу розповів про ситуацію у Києві пов'язану з розповсюдженням коронавірусу.

"Київський лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу ще 97 зразків", - заявив Кличко

Нагадаємо, у Києві повідомили про 267 заражених коронавірусом та чотири смерті. За минулу добу ще 22 киян захворіли, серед них 5 жінок від 29 до 71 року. 16 чоловіків від 24 до 82 років.

Зазначимо, за останні 12 днів середній темп приросту заражених коронавірусом складає 27%. У МОЗ повідомили, що в Україні за минулу добу померли шість інфікованих коронавірусом, більшість з них - літні люди з хронічними захворюваннями.

Крім того, РБК-Україна раніше писало, що станом на ранок у інфекційній лікарні перебуває 66 пацієнтів з підозрою на коронавірус, 5 з яких - у реанімації.

У Києві можуть заборонити пересування на своїх автомобілях За кордоном від коронавірусу вилікувалися 15 українців
Новини України Віталий КличкоКиївМінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся