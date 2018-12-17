Информация о минировании здания суда в Киеве не подтвердилась

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Из здания суда эвакуировали около 100 человек

Информация о минировании здания Шевченковского районного суда в Киеве на улице Дегтяревской не подтвердилась. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Как отмечается, во время проверки информации о минировании из здания суда эвакуировали около 100 человек.

"На месте происшествия работали сотрудники всех профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции. В ходе проверки здания и прилегающей территории опасных предметов не обнаружено", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что сообщение о "минировании" суда поступило сегодня, 17 декабря, в 12:15. Работа суда временно была прекращена.

Кроме того, сообщалось, что сегодня в Харькове "минировали" два многоэтажных дома.