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В Киеве проверяют информацию о массовом минировании

Новости » Происшествия    25.06.2019 - 19:57
В Киеве проверяют информацию о массовом минировании
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В полицию поступило сообщение о минировании десятков объектов

Национальная полиция Киева проверяет анонимное сообщение о минировании десятков объектов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции столицы. 

Как сообщается, в полицию поступило сообщение о минировании десятков объектов, среди которых жилые дома, детские сады, гостиницы, аптеки а также отделения "скорой помощи".

"Поступило анонимное электронное сообщение о массовом минировании, а именно: около 20 жилых домов, всех столичных аптек, гостиниц, отделений скорой помощи и всех детских садов", - сообщили в ведомстве.

На данный момент полиция проверяет все указанные в анонимном сообщении адреса. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Харькове в понедельник, 24 июня, искали взрывчатку в двух высших учебных заведениях. В частности, речь идет о Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко и Харьковском национальном медицинском университете.

Кроме того, Министерство внутренних дел хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, то есть, сначала проверять, не является ли это "фейком". Планируется, что немедленную проверку на достоверность будут проводить специалисты оперативных подразделений киберполиции.

Также представители Национальной полиции в понедельник проверяли информацию о заминировании всех школ, родильных домов и торговых центров в Киеве. Также сообщалось о заминировании ряда продуктовых супермаркетов.

В МВД планируют проверять на фейковость звонки о минировании В Киеве заминировали все роддомы, школы и ряд ТРЦ
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