У Києві перевіряють інформацію про масове мінування

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У поліцію надійшло повідомлення про мінування десятків об'єктів

Національна поліція Києва перевіряє анонімне повідомлення про замінування десятків об'єктів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції столиці.

Як повідомляється, в поліцію надійшло повідомлення про мінування десятків об'єктів, серед яких житлові будинки, дитячі сади, готелі, аптеки а також відділення "швидкої допомоги".

"Надійшло анонімне повідомлення про масове мінування, а саме: близько 20 житлових будинків, всіх столичних аптек, готелів, відділень швидкої допомоги і всіх дитячих садів", - повідомили у відомстві.

На даний момент поліція перевіряє всі зазначені в анонімному повідомленні адреси.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Харкові в понеділок, 24 червня, шукали вибухівку у двох вищих навчальних закладах. Зокрема, мова йде про Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка та Харківському національному медичному університеті.

Крім того, Міністерство внутрішніх справ хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, тобто, спочатку перевіряти, чи не є це "фейком". Планується, що негайну перевірку на достовірність будуть проводити фахівці оперативних підрозділів кіберполіції.

Також представники Національної поліції в понеділок перевіряли інформацію про замінування всіх шкіл, пологових будинків і торговельних центрів у Києві. Також повідомлялося про замінування ряду продуктових супермаркетів.