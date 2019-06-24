В Харькове "заминировали" еще два вуза

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ведется эвакуация граждан

В Харькове в понедельник, 24 июня, ищут взрывчатку еще в двух высших учебных заведениях. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

В частности, речь идет о Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства имени Петра Василенко и Харьковском национальном медицинском университете.

"Проверять информацию выехали сотрудники следственно-оперативных групп и взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан. Сообщение о закладке взрывчатки в высших учебных заведениях на улице Алчевских и проспекте Науки поступили в полицию 24 июня", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове полиция проверяет информацию о заминировании учебных заведениях на улице Маршала Бажанова и проспекте Науки. В частности, речь идет о Харьковском национальном университете радиоэлектроники и Харьковском национальном университете городского хозяйства имени А.М. Бекетова.

Как писало РБК-Украина ранее, Харьков на прошлой неделе отличился массовыми "минированиями". 18 июня там проверили 38 объектов, из которых эвакуировали в общей сложности почти 2000 человек. Отмечалось, что местная полиция квалифицировала этот инцидент как террористический акт.