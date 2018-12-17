В Киеве провели акцию в поддержку украинских моряков

Фото: акция в поддержку моряков (facebook.com/Iryna.Friz)

На Майдане Независимости собрались несколько сотен людей

На Майдан Независимости в Киеве состоялась акция "Помни о тех, кто в плену!" в поддержку захваченных Россией украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу в Facebook министра по делам ветеранов Ирины Фриз.

Сообщается, что несколько сотен людей собрались в центре столицы, чтобы поддержать украинцев и заявить, что 24 моряки должны быть освобождены из российских СИЗО.

"Несколько сотен человек пришли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы в очередной раз показать свое единство. В частности и в вопросе того, что наши 24 моряки, которых незаконно пленили и держат в тюрьме Москвы, должны быть освобождены. Единство в вере наших военных, в общем желании добиться справедливости и увидеть всех пленников Кремля дома, в Украине", - написала Фриз.

Фото: акция в поддержку моряков (facebook.com/Iryna.Friz)

Она также сообщила, что организаторы акции собирали открытки, адресованные военнопленным, которых удерживают в "Лефортово".

"В рамках акции поддержки, передала ее организаторам открытки... с искренними пожеланиями не опускать руки, не терять веры и помнить, что в Украине за них идет непрерывная борьба", - добавила министр.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе РФ напала на украинские корабли, в результате чего было захвачено три судна и 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко заявил, что освобождение украинских моряков зависит только от желания президента России Владимира Путина.