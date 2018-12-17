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У Києві провели акцію на підтримку українських моряків

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 20:43
У Києві провели акцію на підтримку українських моряків
Фото: акція на підтримку моряків (facebook.com/Iryna.Friz)

На Майдані Незалежності зібралися кілька сотень людей

На Майдан Незалежності в Києві відбулася акція "Пам‘ятай про тих, хто в полоні!" на підтримку захоплених Росією українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку у Facebook міністра у справах ветеранів Ірини Фріз. 

Повідомляється, що кілька сотень людей зібралися в центрі столиці, щоб підтримати українців та заявити, що 24 моряки мають бути звільнені з російських СІЗО. 

"Кількасот людей прийшли на Майдан Незалежності в Києві, аби черговий раз показати свою єдність. Зокрема і в питанні того, що наші 24 моряки, яких незаконно полонили і тримають у в’язниці Москви, мають бути звільнені. Єдність у вірі в наших військових, у спільному бажанні домогтися справедливості і побачити всіх бранців Кремля вдома, в Україні", - написала Фріз. 

Фото: акція на підтримку моряків (facebook.com/Iryna.Friz)

Вона також повідомила, що організатори акції збирали листівки, адресовані військовополоненим, яких утримують у "Лефортово". 

"В межах акції підтримки, передала її організаторам листівки... із найщирішими побажаннями не опускати руки, не втрачати віри та пам’ятати, що в Україні за них триває безперервна боротьба", - додала міністр. 

У Києві провели акцію на підтримку українських моряків

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці РФ напала на українські кораблі, в результаті чого було захоплено три судна і 24 українських моряка, троє з них отримали поранення.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що звільнення українських моряків залежить тільки від бажання президента Росії Володимира Путіна. 

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