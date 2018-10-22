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В Киеве пассажиры блокировали городскую электричку

Новости » Происшествия    22.10.2018 - 10:05
Фото: киевская городская электричка (УНИАН)
Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

Движение заблокировали на станции "Троещина 2"

В Киеве утром пассажиры на 50 минут заблокировали движение городской электрички. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Киевпастранса".

Сообщается, что с 08:15 пассажиры заблокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05.

Отметим, по словам очевидцев, движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.

Внимание! На видео нецензурная лексика. 

 

Напомним, ранее в Киеве на станции метро "Арсенальная" начался капитальный ремонт эскалатора. Станция работает в обычном режиме, однако в пиковые часы могут быть небольшие скопления людей на вход.

Также ранее стало известно, что в первые выходные ноября 2018 года в Киеве снесут Шулявский путепровод. В рамках реконструкции путепровода разрабатывается новая схема движения транспорта, а также устанавливаются новые светофоры. В ходе работ проспект Победы не будут перекрывать для транспорта полностью, только частично ограничат движение по одной полосе. В ближайшие дни снесут киоски, которые еще остались возле станции метро. Отметим, реконструкция Шулявского путепровода обойдется в 830 миллионов гривен.

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