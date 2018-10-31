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В Дарницком районе Киева митингующие перекрыли движение транспорта по одной из улиц

Новости » Общество    31.10.2018 - 01:19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Местные жители протестуют против отключения электричества

В Дарницком районе Киева местные жители перекрыли движение транспорта по одной из улиц из-за отключения электричества. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо".

Как сообщается, на перекрестке ул. Привокзальной и Харьковского шоссе около 150 граждан вышли на пешеходный переход и начали без остановок ходить по нему, чем ограничили движение транспортных средств.

Так, местные жители протестуют из-за отключения от электроснабжения жилого дома по улице Харьковское шоссе, 19.

Напомним, 11 июля центр Киева перекрыли владельцы авто с иностранной регистрацией, которые проводили акцию с требованием снизить таможенные платежи. Участники акции блокировали проезд по улицам Грушевского, Шелковичной, Липской, Институтской и в правительственном квартале, в связи с чем фактически были заблокированы подъезды к зданию парламента и Кабинета министров.

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