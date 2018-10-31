У Києві протестувальники знову заблокували Харківське шосе

Рух перекрили через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті"
У Києві протестувальники знову заблокували рух по Харківському шосе через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Повідомляється, що з 05:20 мітингувальники перекрили рух автотранспорту по Харківському шосе - ЖК "Мега Сіті" в обох напрямках. На місце викликали поліцію, на даний момент тимчасово заблоковано рух автобусів 42, 51, 45, 63, 115.
Роботу автобусів організували за наступними маршрутами:
Відзначимо, в ніч на 31 жовтня вже перекривали рух по Харківському шосе. Зокрема, близько 150 жителів одного з будинків на пішохідному переході обмежили рух транспорту, протестуючи проти відсутності електрики.
Нагадаємо, минулого тижня в Києві пасажири заблокували міську електричку. За словами очевидців, заблокували рух у зв'язку з тим, що електрички не було близько години. Після того, як вона прибула, частина пасажирів почала чіплятися за вагони.
В "Укрзалізниці" заявили, що проблеми з рухом міської електрички у Києві виникли через брак локомотивних бригад.