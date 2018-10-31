У Києві протестувальники знову заблокували Харківське шосе

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух перекрили через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті"

У Києві протестувальники знову заблокували рух по Харківському шосе через відсутність електрики в ЖК "Мега Сіті". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Повідомляється, що з 05:20 мітингувальники перекрили рух автотранспорту по Харківському шосе - ЖК "Мега Сіті" в обох напрямках. На місце викликали поліцію, на даний момент тимчасово заблоковано рух автобусів 42, 51, 45, 63, 115.

Роботу автобусів організували за наступними маршрутами:

автобуси 45: Дарницька площа - ст. м. Дарниця; вул. Привокзальна - вул. Григоренка;

автобуси 42: Дарницька площа - вул. Шептицького;

автобуси 51: Дарницька площа - ст. м Либідська; вул. Привокзальна - ст. м. Червоний хутір;

автобуси 63: Дарницька площа - ст. м Лісова; вул. Привокзальна - ст. м. Бориспільська;

автобуси 115: Дарницька площа - Контрактова площа.

Відзначимо, в ніч на 31 жовтня вже перекривали рух по Харківському шосе. Зокрема, близько 150 жителів одного з будинків на пішохідному переході обмежили рух транспорту, протестуючи проти відсутності електрики.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві пасажири заблокували міську електричку. За словами очевидців, заблокували рух у зв'язку з тим, що електрички не було близько години. Після того, як вона прибула, частина пасажирів почала чіплятися за вагони.

В "Укрзалізниці" заявили, що проблеми з рухом міської електрички у Києві виникли через брак локомотивних бригад.