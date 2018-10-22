ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Укрзализныця" назвала причины проблем в работе киевской городской елетрички

Новости » Общество    22.10.2018 - 16:37
Фото: киевская городская электричка (УНИАН)
Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

В УЗ отметили, что причиной опоздания поездов электрички есть нехватка локомотивных бригад

Проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад коммунального предприятия "Киевпастранс", а не через график. Об этом заявили в "Укрзализныци", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что уменьшилось количество поездов городской электрички. В частности, 22 октября 2018 на линию вышло семь составов вместо девяти.

"Два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад КП "Киевпастранс", а не нарушения графика движения поездов. Заявка на количество поездов ежесуточно КП согласовывается с "Укрзализныцей". График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Также добавили, что в графике движения киевских городских электричек предусмотрено ежедневное курсирование девяти поездов в рабочие дни и шести - в выходные.

"Сейчас на станции "Борщаговка-Техническая" находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава и один состав проходит испытания после ремонта", - отметили в УЗ.

Напомним, в Киевской городской администрации ранее заявили, что движение электропоездов было заблокировано на станции "Троещина-2" посторонними лицами из-за несоблюдения графика движения.

В Киеве сегодня, 22 октября, с 08:15 пассажиры заблокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05. Движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.

 

В КГГА прокомментировали блокирование работы городской электрички В Киеве пассажиры блокировали городскую электричку
Новости Украины КиевУкрзализныцяэлектричка Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь