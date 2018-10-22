"Укрзализныця" назвала причины проблем в работе киевской городской елетрички

Фото: киевская городская электричка (УНИАН)

В УЗ отметили, что причиной опоздания поездов электрички есть нехватка локомотивных бригад

Проблемы с движением городской электрички в Киеве возникли из-за нехватки локомотивных бригад коммунального предприятия "Киевпастранс", а не через график. Об этом заявили в "Укрзализныци", сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что уменьшилось количество поездов городской электрички. В частности, 22 октября 2018 на линию вышло семь составов вместо девяти.

"Два поезда не курсировали из-за отсутствия локомотивных бригад КП "Киевпастранс", а не нарушения графика движения поездов. Заявка на количество поездов ежесуточно КП согласовывается с "Укрзализныцей". График курсирования скоростных, пассажирских и грузовых поездов разработан с учетом выполнения графика движения городских поездов в полном объеме", - подчеркнули в пресс-службе.

Также добавили, что в графике движения киевских городских электричек предусмотрено ежедневное курсирование девяти поездов в рабочие дни и шести - в выходные.

"Сейчас на станции "Борщаговка-Техническая" находятся два резервных состава для обеспечения перевозок городских поездов. Также в депо в ожидании ремонта находятся 2 состава и один состав проходит испытания после ремонта", - отметили в УЗ.

Напомним, в Киевской городской администрации ранее заявили, что движение электропоездов было заблокировано на станции "Троещина-2" посторонними лицами из-за несоблюдения графика движения.

В Киеве сегодня, 22 октября, с 08:15 пассажиры заблокировали движение городской электрички на станции "Троещина 2". На место инцидента вызвали полицию, движение было восстановлено в 09:05. Движение заблокировали из-за того, что электрички не было около часа, и некоторые пассажиры начали цепляться за вагоны.