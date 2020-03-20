В Киеве протестировали около 300 человек на коронавирус

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

Точное количество инфицированных киевлян неизвестно

В Киеве по состоянию на 20 марта на коронавирус протестировали 291 человека. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом Кличко отметил, что точное количество инфицированных коронавирусом киевлян неизвестно, так как они могут не болеть, но переносить вирус.

"На сегодняшний день протестировано на коронавирус 291 киевлянин. Мы не знаем, сколько среди нас инфицированных людей. Они могут не заболеть, но переносить инфекцию", - сообщил он.

Отметим, по состоянию на 20 марта в Украине официально подтверждены 26 случаев коронавируса. Из них 3 в городе Киеве. Также в Украине зафиксированы 3 смерти от COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что Киевская городская государственная администрация приняла решение о введении режима чрезвычайной ситуации в столице. Документы сейчас проходят юридические процедуры.

Также сообщалось, что в киевских лабораториях ежедневно проверяют 5-10 человек с подозрением на коронавирус. При этом быстрыми тестами проверяется значительно большее количество человек.