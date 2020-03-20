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В Киеве в лабораториях на коронавирус проверяют 5-10 человек в день

Новости » Коронавирус     20.03.2020 - 10:08
В Киеве в лабораториях на коронавирус проверяют 5-10 человек в день
Фото: Николай Поворозник (РБК-Украина)

Быстрыми тестами проверяют большее количество человек

В Киевских лабораториях ежедневно проверяют 5-10 человек с подозрением на коронавирус. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Как отметил Поворозник, речь идет только о лабораторных проверках, так как с использованием быстрых тестов проверяют большее количество человек.

"Например, за вчера (18 марта, - ред.) проверили семь человек - у всех не подтвердилось. Каждый день динамика есть разная: примерно пять-десять человек проверяют ежедневно. Это речь идет не о быстрых тестах, а в лабораторных условиях. Быстрыми тестами проверяют больше", - сообщил он.

Ранее РБК-Украина писало, что в КГГА допускают продление карантинных мер из-за коронавируса после 3 апреля. По словам Поворозника, это будет зависеть от того, насколько все будут сознательно относиться к тем мерам, которые были введены.

Также сообщалось, что в Киевской городской государственной администрации приняли решение о введении чрезвычайной ситуации в Киеве. Документы сейчас проходят юридические процедуры.

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