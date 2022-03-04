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В Киеве просят обеспечить работу ветеринарных магазинов, аптек и клиник

Автор: Анна Шиканова

В Киевской городской администрации призвали владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Город призывает владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу, чтобы киевляне имели возможность позаботиться о домашних любимцах. В случае проблем с организацией работы, частный бизнес может обратиться в гуманитарный штаб", - сказано в сообщении.

Контакты гуманитарного штаба есть на сайте https://potreby.kyivcity.gov.ua/

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Напомним, ранее мы рассказывали о том, как могут получить помощь в Киеве люди с онкозаболеваниями.

Также мы сообщали о том, что в Киеве все бомбоубежища оборудуют интернетом.

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