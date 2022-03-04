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У Києві просять забезпечити роботу ветеринарних магазинів, аптек і клінік

Автор: Анна Шиканова

У Київській міській адміністрації закликали власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Місто закликає власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу, щоб кияни мали можливість подбати про домашніх улюбленців. У разі проблем з організацією роботи, приватний бізнес може звернутися в Гуманітарний штаб", - сказано в повідомленні.

Контакти Гуманітарного штабу є на сайті https://potreby.kyivcity.gov.ua/

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як можуть отримати допомогу в Києві люди з онкозахворюваннями.

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