У Києві просять забезпечити роботу ветеринарних магазинів, аптек і клінік

"Місто закликає власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу, щоб кияни мали можливість подбати про домашніх улюбленців. У разі проблем з організацією роботи, приватний бізнес може звернутися в Гуманітарний штаб", - сказано в повідомленні.

Контакти Гуманітарного штабу є на сайті https://potreby.kyivcity.gov.ua/

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