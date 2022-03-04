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В Киеве бомбоубежища оборудуют интернетом

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Пятница 04 марта 2022 12:56
В Киеве бомбоубежища оборудуют интернетом Фото: в Киеве бомбоубежища оборудуют интернетом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бомбоубежища Киева планируют оборудовать свободным доступом к интернету. Уже обратились к провайдерам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя мэра Киева по IT Петра Оленича.

"Город готов сотрудничать и вместе организовать подключение к Wi-Fi хранилищам Киева. Коммуникация и быстрый доступ к информации сейчас имеют огромное значение!",- пишет Оленич.

Напомним, что 24 февраля Россия начала открытую полномасштабную войну на территории Украины.

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