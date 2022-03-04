В Киеве просят обеспечить работу ветеринарных магазинов, аптек и клиник
В Киевской городской администрации призвали владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Город призывает владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу, чтобы киевляне имели возможность позаботиться о домашних любимцах. В случае проблем с организацией работы, частный бизнес может обратиться в гуманитарный штаб", - сказано в сообщении.
Контакты гуманитарного штаба есть на сайте https://potreby.kyivcity.gov.ua/
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