В Киеве просят обеспечить работу ветеринарных магазинов, аптек и клиник

В Киевской городской администрации призвали владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Город призывает владельцев ветеринарных магазинов, аптек и клиник обеспечить работу, чтобы киевляне имели возможность позаботиться о домашних любимцах. В случае проблем с организацией работы, частный бизнес может обратиться в гуманитарный штаб", - сказано в сообщении.

Контакты гуманитарного штаба есть на сайте https://potreby.kyivcity.gov.ua/

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