У Києві просять забезпечити роботу ветеринарних магазинів, аптек і клінік
У Київській міській адміністрації закликали власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"Місто закликає власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу, щоб кияни мали можливість подбати про домашніх улюбленців. У разі проблем з організацією роботи, приватний бізнес може звернутися в Гуманітарний штаб", - сказано в повідомленні.
Контакти Гуманітарного штабу є на сайті https://potreby.kyivcity.gov.ua/
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