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У Києві просять забезпечити роботу ветеринарних магазинів, аптек і клінік

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Київ, П'ятниця 04 березня 2022 15:55
У Києві просять забезпечити роботу ветеринарних магазинів, аптек і клінік Фото: у Києві закликали забезпечити роботу ветеринарних магазинів, клінік і аптек (Олександр Зубко, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Київській міській адміністрації закликали власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Місто закликає власників ветеринарних магазинів, аптек і клінік забезпечити роботу, щоб кияни мали можливість подбати про домашніх улюбленців. У разі проблем з організацією роботи, приватний бізнес може звернутися в Гуманітарний штаб", - сказано в повідомленні.

Контакти Гуманітарного штабу є на сайті https://potreby.kyivcity.gov.ua/

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