В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей
Фото: в Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием шести автомобилей. Информации о пострадавших пока нет.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия
Известно, что в аварии на участке проспекта напротив Министерства инфраструктуры попали шесть автомобилей. ДТП осложнило движение в направлении центра.
Фото: в Киеве затруднено движение в направлении центра (Google)
Сейчас о пострадавших информации нет.
Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)
На месте событий работает патрульная полиция.