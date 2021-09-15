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В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей

Новина українською →
Киев, Среда 15 сентября 2021 19:42
В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей Фото: в Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на проспекте Победы произошла авария с участием шести автомобилей. Информации о пострадавших пока нет.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места происшествия

Известно, что в аварии на участке проспекта напротив Министерства инфраструктуры попали шесть автомобилей. ДТП осложнило движение в направлении центра.В Киеве на проспекте Победы столкнулись шесть автомобилей

Фото: в Киеве затруднено движение в направлении центра (Google)

Сейчас о пострадавших информации нет.

Фото: в Киеве произошло ДТП (Виталий Носач, РБК-Украина)

На месте событий работает патрульная полиция.

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