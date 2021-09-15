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У Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів

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Київ, Середа 15 вересня 2021 19:42
У Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів Фото: у Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві на проспекті Перемоги сталася аварія за участі шести автомобілів. Інформації про постраждалих поки немає.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події

Відомо, що в аварію на ділянці проспекту навпроти Міністерства інфраструктури потрапили шість автомобілів. ДТП ускладнило рух в напрямку центру.

У Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів

Фото: у Києві ускладнений рух в напрямку центру (Google)

Наразі про постраждалих інформації немає.

Фото: у Києві сталося ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)

На місці подій працює патрульна поліція.

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