У Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів
Фото: у Києві на проспекті Перемоги зіткнулися шість автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві на проспекті Перемоги сталася аварія за участі шести автомобілів. Інформації про постраждалих поки немає.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця події
Відомо, що в аварію на ділянці проспекту навпроти Міністерства інфраструктури потрапили шість автомобілів. ДТП ускладнило рух в напрямку центру.
Фото: у Києві ускладнений рух в напрямку центру (Google)
Наразі про постраждалих інформації немає.
Фото: у Києві сталося ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
На місці подій працює патрульна поліція.