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У Києві на проспекті Перемоги сьогодні обмежать рух транспорту

Новини » Суспільство     13.06.2020 - 07:13
У Києві на проспекті Перемоги сьогодні обмежать рух транспорту
Фото: рух заборонено (Автоцентр)

Обмеження почнуть діяти з 8 ранку

У Києві з 8 ранку 13 червня обмежать рух транспорту на проспекті Перемоги під Повітрофлотським шляхопроводом. Рух транспорту там призупинять з 8 ранку.

Про це повідомляє "Київавтодор".

На Повітрофлотському шляхопроводі працівники КП "Київавтошляхміст" влаштовуватимуть тимчасові підпірні конструкції. Працюватимуть з просп. Перемоги.

"Аби зменшити вплив на трафік, роботи проведуть впродовж вихідних. Під час робіт рух буде частково обмежено крайніми лівими смугами", - йдеться в повідомленні.

Обмеження діятимуть до 20:00 14 червня.

Раніше повідомлялося, що у Києві через спеку вирішили ввести обмеження на рух великогабаритних автомобілів з 12 червня.

Нагадаємо, з 18 травня у Києві вже було введено обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту, які діють у ранковий та вечірній час.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ограничение движения
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