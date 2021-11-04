В Киеве на проспекте Победы горит ресторан

В Киеве произошел пожар на проспекте Победы. Там загорелся ресторан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный .

Речь идет о ресторане "Mamamia", который расположен на проспекте Победы. Он горит прямо сейчас. На месте работают спасатели.

О жертвах и пострадавших пока что ничего не известно.

"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан "Mamamia". На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.