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В Киеве на проспекте Победы горит ресторан

Автор: Наталья Скороход

В Киеве произошел пожар на проспекте Победы. Там загорелся ресторан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

Речь идет о ресторане "Mamamia", который расположен на проспекте Победы. Он горит прямо сейчас. На месте работают спасатели.

О жертвах и пострадавших пока что ничего не известно.

"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан "Mamamia". На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве на Гидропарке произошел пожар. Там загорелась плавучая баня.

Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась гимназия. Детей пришлось эвакуировать.

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