В гимназии Киева вспыхнул пожар: подробности инцидента

Сегодня, 1 октября в Киевской инженерной гимназии, что находится на улице Княжий Затон, вспыхнул пожар. Детей эвакуировали из заведения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев.Оперативный".

"Прямо сейчас какое-то серьезное задымление в Киевской инженерной гимназии, на Княжем Затоне, 12А. Детей эвакуировали. Ожидают спасателей ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, в результате пожара в гимназии были эвакуированы 1500 детей.

"1 октября, в 10:05 поступило сообщение о пожаре в одной из столичных гимназий на ул. Княжий затон, 12-А, в Дарницком районе столицы", - сообщают спасатели.

Так, по прибытию было установлено, что в 4-этажной гимназии на первом этаже в столовой произошло возгорание на площади 25 кв. м.

Отмечено, что до прибытия спасателей администрацией были проведены мероприятия по эвакуации персонала и участников учебного процесса, пожарные приступили к тушению пожара.

В 10:31 пожар был локализован на площади 25 кв. м, а в 10:35-ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Погибших и травмированных нет.

Причина возникновения пожара выясняется правоохранительными органами.

Фото: в гимназии Киева вспыхнул пожар (facebook.com/DSNSKyiv)