В центре Киева вспыхнул пожар

Сегодня, 12 октября в центре столицы вспыхнул пожар. Возгорание произошло в доме, находящемся на улице Михайловской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев. Оперативный".

"Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

Информации о пожаре в ГСЧС пока не предоставляют.