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В центре Киева вспыхнул пожар

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Киев, Вторник 12 октября 2021 08:08
В центре Киева вспыхнул пожар Фото: в центре Киева вспыхнул пожар (фото facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 12 октября в центре столицы вспыхнул пожар. Возгорание произошло в доме, находящемся на улице Михайловской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев. Оперативный".

"Серьезный пожар вспыхнул на крыше дома по улице Михайловской (поворот на Костельную). На место уже мчатся спасатели ГСЧС. Надеемся, что никто не травмируется", - говорится в сообщении.

Информации о пожаре в ГСЧС пока не предоставляют.

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