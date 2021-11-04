В Киеве на проспекте Победы горит ресторан
Фото: в Киеве загорелся ресторан (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве произошел пожар на проспекте Победы. Там загорелся ресторан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.
Речь идет о ресторане "Mamamia", который расположен на проспекте Победы. Он горит прямо сейчас. На месте работают спасатели.
О жертвах и пострадавших пока что ничего не известно.
"Прямо сейчас на проспекте Победы горит ресторан "Mamamia". На месте работают спасатели ГСЧС, надеемся, что обойдется без пострадавших", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Киеве на Гидропарке произошел пожар. Там загорелась плавучая баня.
Ранее сообщалось, что в Киеве загорелась гимназия. Детей пришлось эвакуировать.